Dòng họ Nguyễn Tiên Điền và hành trình gìn giữ di sản Nguyễn Du

Phan Dung - 27/06/2026 08:51

Dòng họ Nguyễn Tiên Điền đang nỗ lực gìn giữ, nghiên cứu và lan tỏa di sản Đại thi hào Nguyễn Du thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.