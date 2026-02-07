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Câu chuyện OCOP

Điều gì làm nên nước mắm Luận Nghiệp OCOP 5 sao?

Nguyễn Thị Phương Linh - 02/07/2026 21:45
Từ một làng nghề ven biển Hà Tĩnh, nước mắm Luận Nghiệp đã gìn giữ tinh hoa truyền thống, nâng cao chất lượng để vươn tới chứng nhận OCOP 5 sao.
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