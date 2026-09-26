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Tìm về câu Ví, Giặm xưa của Hà Tĩnh

Mỹ Dung - 26/09/2026 10:40
Tìm về câu Ví, Giặm xưa để cảm nhận hồn cốt Nghệ Tĩnh từ bến sông, đồng ruộng. Những lời ca cổ vẫn được các nghệ nhân lặng lẽ giữ gìn trọn vẹn.
Tìm về câu Ví, Giặm xưa
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