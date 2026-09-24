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Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ đỏ ?

Linh Thuỷ - 24/09/2026 17:11
Đất tái định cư 13 năm không được cấp sổ đỏ, một công dân ở TDP Liên Sơn, phường Hoành Sơn,tỉnh Hà Tĩnh có đơn thư phản ánh.

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