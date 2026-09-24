Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ đỏ ?

Linh Thuỷ - 24/09/2026 17:11

Đất tái định cư 13 năm không được cấp sổ đỏ, một công dân ở TDP Liên Sơn, phường Hoành Sơn,tỉnh Hà Tĩnh có đơn thư phản ánh.