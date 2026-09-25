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Khoa học và đời sống

Bí quyết chăm bưởi Phúc Trạch sau thu hoạch

Từ Duyên - 25/09/2026 14:44
Sau thu hoạch, bưởi Phúc Trạch cần được chăm sóc đúng cách để phục hồi cây, cải tạo đất, hạn chế sâu bệnh và chuẩn bị tốt cho vụ quả mới.
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