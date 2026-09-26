Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Mỹ Dung - 26/09/2026 16:49

Tại Hà Tĩnh, công tác phòng, chống bạo lực gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, với sự vào cuộc của các cấp, ngành và chung tay của toàn xã hội