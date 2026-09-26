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Bí quyết để Hà Tĩnh đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Văn Sơn - 26/09/2026 16:17
Bí quyết để Hà Tĩnh đưa công nghệ vào sản xuất, tạo những giá trị mới cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Bí quyết để Hà Tĩnh đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.
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