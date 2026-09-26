Bí quyết để Hà Tĩnh đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Văn Sơn - 26/09/2026 16:17

Bí quyết để Hà Tĩnh đưa công nghệ vào sản xuất, tạo những giá trị mới cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới.