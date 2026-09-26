Câu Ví, Giặm sắt son nghĩa tình

Đặng Thắm - 26/09/2026 17:25

Từ nghĩa mẹ, công cha đến tình làng, nghĩa xóm, tình yêu quê hương, mỗi câu Ví, Giặm đều mang theo những tình cảm chân thành của người Nghệ Tĩnh.