Về Báo Hà Tĩnh
Dân ca nghệ tĩnh

Câu Ví, Giặm sắt son nghĩa tình

Đặng Thắm - 26/09/2026 17:25
Từ nghĩa mẹ, công cha đến tình làng, nghĩa xóm, tình yêu quê hương, mỗi câu Ví, Giặm đều mang theo những tình cảm chân thành của người Nghệ Tĩnh.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Nối mạch truyền thống quê hương
Dân ca nghệ tĩnh

Nối mạch truyền thống quê hương

Theo câu Ví Giặm tìm về
Dân ca nghệ tĩnh

Theo câu Ví Giặm tìm về

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO