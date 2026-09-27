Một cú "nhấp chuột", nhiều hệ luỵ

Trung Hoa - 27/09/2026 04:48

Mạng xã hội giúp thông tin lan truyền nhanh, nhưng một lượt đăng tải, bình luận hay chia sẻ thiếu cân nhắc cũng có thể kéo theo hệ lụy ngoài đời.