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An toàn giao thông

Minh bạch hóa xử lý vi phạm giao thông từ công nghệ giám sát thế hệ mới

Thục Anh - 29/09/2026 08:23
Việc ứng dụng các giải pháp giám sát thế hệ mới giúp chuẩn hóa quy trình thực thi công vụ, tăng tính công khai trong xử lý vi phạm giao thông.
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