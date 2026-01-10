Về Báo Hà Tĩnh
Phóng sự

Chuyện những người gieo hạt

Trần Thị Thu Hoài - 01/10/2026 21:49
Ở các địa bàn vùng giáo Hà Tĩnh, hành trình đưa "ý Đảng" chạm đến "lòng dân" thường bắt đầu từ những gia đình nhỏ...
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Đảng viên vùng giáo - Cầu nối ý Đảng, lòng dân
Đảng trong cuộc sống

Đảng viên vùng giáo - Cầu nối ý Đảng, lòng dân

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO