Chuyện những người gieo hạt

Trần Thị Thu Hoài - 01/10/2026 21:49

Ở các địa bàn vùng giáo Hà Tĩnh, hành trình đưa "ý Đảng" chạm đến "lòng dân" thường bắt đầu từ những gia đình nhỏ...