Bánh đa vừng Minh Thuý - gói trọn vị quê

Phương Linh - 01/10/2026 18:14

Bánh đa vừng Minh Thúy được công nhận OCOP 3 sao, giữ trọn hương vị quê nhà Hà Tĩnh từ cách làm truyền thống.