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Nông thôn mới

Xuân Lộc đa dạng sinh kế - Giảm nghèo bền vững

Từ Duyên - 03/10/2026 15:25
Xuân Lộc đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.
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