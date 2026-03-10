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Văn hóa Hà Tĩnh

Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Phạm Hương Ly - 03/10/2026 15:58
Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.
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