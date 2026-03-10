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Nghị quyết số 29: Xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở.

Nguyễn Văn Sơn - 03/10/2026 15:59
Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh hướng tới mục tiêu, xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp, đủ khả năng xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.
Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh: Xây dựng thế trân vững chắc từ cơ sở.
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