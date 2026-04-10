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Tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương

Hải Thuận - 04/10/2026 15:00
Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương.
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