Tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương

Hải Thuận - 04/10/2026 15:00

Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương.