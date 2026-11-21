Nghị quyết 27- Động lực phát triển KHCN trong giai đoạn mới

Văn Sơn - 21/11/2026 15:17

Nghị quyết 27 năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa chuyển đổi số đi sâu vào thực tiễn.