Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 4/10 ngày 5/10/2026

PV - 04/10/2026 17:54

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 4/10 ngày 5/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh