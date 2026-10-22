Nước mắm Lương Cẩn-Mang đậm hương vị truyền thống

Lê Tú Anh - 22/10/2026 17:53

Nước mắm Lương Cẩn là một sản phẩm truyền thống của địa phương, kết tinh từ kinh nghiệm làm nghề và nguồn nguyên liệu biển.