Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 22/10 ngày 23/10/2026

PV - 22/10/2026 18:01

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 22/10 ngày 23/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh