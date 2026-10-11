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Pháp luật và đời sống

Từ nhận thức đến hành động, vì một xã hội thượng tôn pháp luật

Trần Huyền - 10/11/2026 19:00
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hà Tĩnh đang có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức triển khai.
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