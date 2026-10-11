Từ nhận thức đến hành động, vì một xã hội thượng tôn pháp luật

Trần Huyền - 10/11/2026 19:00

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hà Tĩnh đang có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức triển khai.