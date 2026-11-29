Kiệt tác Truyện Kiều qua nghệ thuật pháp lam

Phan Dung - 29/11/2026 16:23

Hà Tĩnh tiếp nhận 20 bức tranh Kiều pháp lam độc bản, đưa thế giới nhân vật của Đại thi hào Nguyễn Du từ trang sách lên nền đồng phủ men.