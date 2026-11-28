Hà Tĩnh gỡ nút thắt trường lớp trước áp lực tăng học sinh.

Văn Sơn - 28/11/2026 21:42

Hà Tĩnh gỡ nút thắt trường lớp trước áp lực gia tăng học sinh. Vì công trình xuống cấp, diện tích phòng học không đáp ứng tiêu chuẩn.