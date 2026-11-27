Chiết xuất tinh dầu trầm – Hướng đi mới của người dân Phúc Trạch

Nguyễn Thị Tâm - 27/11/2026 07:52

Chiết xuất tinh dầu trầm hương là hướng đi mới ở xã Phúc Trạch để tăng thu nhập cho người dân địa phương.