Mai Hoa phát triển các mô hình liên kết nông nghiệp

Nguyễn Thị Tâm - 25/11/2026 08:07

Thời gian qua, Mai Hoa đã đẩy mạnh xây dựng mô hình liên kết trong nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.