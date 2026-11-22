Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững tay nghề, dựng tương lai

Phương Linh - 22/11/2026 19:55

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chủ động trang bị kỹ năng nghề nghiệp, tự tin lập thân, lập nghiệp trong thời đại mới.