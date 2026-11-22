Hà Tĩnh: Bí quyết từ NTM kiểu mẫu đến xây dựng thôn hiện đại

Văn Sơn - 22/11/2026 05:59

Từ những thành quả xây dựng NTM kiểu mẫu, Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, từng bước kiến tạo những miền quê hiện đại, văn minh.