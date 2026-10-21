Trường Lưu tăng tốc 90 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Phan Thị Trâm - 21/10/2026 10:35

Từ ngày 15/9 đến 15/12/2026, xã Trường Lưu phát động đợt cao điểm 90 ngày thi đua xây dựng nông thôn mới. Từ chỉnh trang vườn hộ, phát triển mô hình kinh tế đến mở rộng đường giao thông, nâng cấp hạ tầng, các phần việc đang được triển khai khẩn trương, với sự vào cuộc của chính quyền và tinh thần chung sức của Nhân dân. Qua đó, địa phương đang tăng tốc thực hiện các mục tiêu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng miền quê văn minh, phát triển bền vững.