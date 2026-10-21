Tiếng nói phụ nữ: Từ lắng nghe đến hành động

Phan Dung - 21/10/2026 05:25

Từ việc làm, thu nhập đến những vấn đề dân sinh, các cuộc đối thoại mở ra cơ hội để phụ nữ bày tỏ nguyện vọng và thúc đẩy giải quyết kiến nghị.