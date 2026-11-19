Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 19/11 ngày 20/11/2026

Kim Anh - 19/11/2026 18:30

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 19/11 ngày 20/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh