Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 17/11 ngày 18/11/2026

PV - 17/11/2026 17:44

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 17/11 ngày 18/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh