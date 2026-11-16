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Lao động và công đoàn

Khí thế thi đua trên chặng đường về đích

Hải Thuận - 16/11/2026 17:10
Các doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc sản xuất, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2026.
Khí thế thi đua trên chặng đường về đích
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