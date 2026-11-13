Giữ vững bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên không gian mạng

Nguyễn Văn Sơn - 13/11/2026 21:29

Giữ vững bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh trong tình hình mới.