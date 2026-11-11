Hà Tĩnh: Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Võ Thị Thanh Huyền - 11/11/2026 13:42

Internet mở ra nhiều cơ hội học tập, tìm kiếm thông tin cho học sinh, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Làm thế nào để bảo vệ các em trên không gian mạng?