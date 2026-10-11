Hương Đô thúc đẩy giảm nghèo bền vững từ đa dạng mô hình chăn nuôi

Nguyễn Thị Tâm - 10/11/2026 10:57

Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đã chú trọng đa dạng hóa mô hình chăn nuôi, giúp người dân phát triển kinh tế.