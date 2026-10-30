Hương Đô đồng hành cùng người nghèo vượt khó

Nguyễn Thị Tâm - 30/10/2026 14:36

Xã Hương Đô (Hà Tĩnh) đã chú trọng huy động nguồn lực, tạo điểm tựa để người yếu thế từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.