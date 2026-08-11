Trò Kiều Cổ Đạm - Câu hát nối những thế hệ

Nguyễn Sơn Thủy - 08/11/2026 11:23

Từ kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, người dân Cổ Đạm đưa vào Trò Kiều – loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.