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Văn hóa Hà Tĩnh

Trò Kiều Cổ Đạm - Câu hát nối những thế hệ

Nguyễn Sơn Thủy - 08/11/2026 11:23
Từ kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, người dân Cổ Đạm đưa vào Trò Kiều – loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
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