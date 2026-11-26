Làm sao để dịch vụ hành chính phát huy tại thôn.

Văn Sơn - 26/11/2026 13:20

Làm sao để dịch vụ hành chính phát huy tại thôn. Đó là, giúp người dân tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính, hình thành kỹ năng sử dụng các tiện ích số