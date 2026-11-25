Hà Tĩnh: Kiểm tra trên máy tính và bài toán hạ tầng

Võ Thị Thanh Huyền - 25/11/2026 18:10

Từ 1/12, kiểm tra định kỳ trên máy tính mở ra cơ hội đổi mới đánh giá ở bậc THCS, THPT. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ vẫn là thách thức của giáo dục Hà Tĩnh.