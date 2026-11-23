Tiếp nối di sản – Từ đam mê đến sinh kế

Đặng Thắm - 23/11/2026 07:44

Từ tình yêu với di sản quê hương, các nghệ nhân ở Hà Tĩnh đang tìm thêm những hướng đi mới, mở ra cơ hội tạo sinh kế, tăng thêm thu nhập.