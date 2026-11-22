Sức nặng chữ nghĩa trong Truyện Kiều

Phan Dung - 22/11/2026 22:27

Sức nặng chữ nghĩa trong Truyện Kiều được thể hiện qua những từ như “tót”, “lẻn”, “trôi”, cho thấy tài sử dụng tiếng Việt của đại thi hào Nguyễn Du.