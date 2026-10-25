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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Sức sống Truyện Kiều trong diễn xướng dân gian

Phan Dung - 25/10/2026 15:54
Từ lời ru của bà, của mẹ đến những làn điệu dân ca, sân khấu truyền thống, Truyện Kiều được nhân dân gìn giữ, sáng tạo và trao truyền qua nhiều thế hệ
Sức sống Truyện Kiều trong diễn xướng dân gian
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