Khi tuổi tác làm suy giảm thị lực

Hải Thuận - 29/11/2026 16:23

Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh giải đáp về chủ đề: Khi tuổi tác làm suy giảm thị lực.