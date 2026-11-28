Nhớ ơn thầy cô - Người thắp sáng ước mơ

Đặng Thắm - 28/11/2026 21:45

Từ tình cảm mến yêu, trân trọng, những khúc hát dân ca Ví, Giặm cất lên như lời tri ân chân thành gửi đến các thầy cô - Những người đã thắp sáng ước mơ.