Khúc dân ca mang nghĩa mẹ, tình quê

Đặng Thắm - 01/11/2026 06:36

Những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh vẫn luôn nhắc nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình gia đình và trách nhiệm với quê hương, đất nước.