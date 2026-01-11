Về Báo Hà Tĩnh
Dân ca nghệ tĩnh

Khúc dân ca mang nghĩa mẹ, tình quê

Đặng Thắm - 01/11/2026 06:36
Những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh vẫn luôn nhắc nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình gia đình và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Câu Ví, Giặm sắt son nghĩa tình
Dân ca nghệ tĩnh

Câu Ví, Giặm sắt son nghĩa tình

Nối mạch truyền thống quê hương
Dân ca nghệ tĩnh

Nối mạch truyền thống quê hương

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO