Những lời thề giả dối trong Truyện Kiều

Phan Dung - 07/11/2026 16:12

Lời thề trong Truyện Kiều hé lộ bộ mặt giả dối của Mã Giám Sinh, Tú Bà, Bạc Bà, Bạc Hạnh và kết cục cay đắng của những kẻ bội tín.