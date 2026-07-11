Nhịp sống muôn phương giữa lòng Thành Sen

Thục Anh - 07/11/2026 12:25

Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hôm nay không chỉ là trung tâm đô thị sôi động mà còn trở thành miền đất an cư, lập nghiệp của người dân từ nhiều vùng miền.