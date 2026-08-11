Chuyển đổi số nơi cửa biển: Nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá

Nguyễn Sơn Thủy - 08/11/2026 18:18

Chuyển đổi số nơi cửa biển Cửa Sót đang được Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh thông qua ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, bảo đảm an ninh vùng biển.