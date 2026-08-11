Về Báo Hà Tĩnh
Vì chủ quyền an ninh biên giới

Chuyển đổi số nơi cửa biển: Nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá

Nguyễn Sơn Thủy - 08/11/2026 18:18
Chuyển đổi số nơi cửa biển Cửa Sót đang được Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh thông qua ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, bảo đảm an ninh vùng biển.
Chuyển đổi số nơi cửa biển: Nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO