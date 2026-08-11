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Vô sinh thứ phát - Cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại

Khánh Huyền - 08/11/2026 17:11
Tại Hà Tĩnh, tình trạng vô sinh thứ phát đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở các cặp vợ chồng trẻ do áp lực công việc, lối sống và môi trường.
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