Vô sinh thứ phát - Cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại

Khánh Huyền - 08/11/2026 17:11

Tại Hà Tĩnh, tình trạng vô sinh thứ phát đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở các cặp vợ chồng trẻ do áp lực công việc, lối sống và môi trường.