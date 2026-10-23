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Tạp chí thiếu nhi

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho tuổi chúng mình

Trần Thị Thu Hoài - 23/10/2026 16:55
Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực tế giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn.
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